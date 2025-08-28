Юрий Слюсарь: В Шахтах необходимо решить проблему бесхозных коммунальных сетей

Фото: Правительство РО

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь на рабочей встрече с главой Шахт Людмилой Овчиевой обсудил проблемы города. В первую очередь глава региона отметил, что коммунальная система давно требует обновления. Ситуация осложнена тем, что часть имущества стояла на балансе шахтоуправлений, что-то строили новые застройщики, но почему-то не брали на баланс и не передавали никому.- Надо навести в этом хозяйстве порядок, потому что «бесхоз» – это то, что останавливает процесс обновления сетей. И когда у нас будут деньги и возможности на проекты модернизации коммунального комплекса, мы не сможем их реализовывать, потому что бесхозные сети мы не можем, к сожалению, финансировать – ни ремонтировать, ни менять, - отметил Юрий Слюсарь.Глава региона подчеркнул, что в ближайшие годы наведение порядка в сфере ЖКХ в Шахтах станет «абсолютным приоритетом».- Ситуация очень сложная: и изношенность сетей, и огромное количество аварий, и самое главное – последствий, к которым это приводит. Это создает крайне неблагоприятные условия для жизни людей, а значит, не откладывая, надо наводить порядок, - сказал Юрий Слюсарь.Он отметил, что область окажет дополнительную поддержку коммунальному предприятию «УРСВ». В свою очередь, местные власти должны грамотно определить приоритеты в проведении ремонтных работ и тщательно контролировать их выполнение.