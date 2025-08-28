За публикацию последствий атак беспилотников в Ростовской области оштрафовали двух человек

фото: скрин

Юрий Слюсарь во время пресс-конференции напомнил о запрете публикации последствий работы ПВО и падения дронов.Двое местных жителей за публикацию последствий атак беспилотников были оштрафованы. Во время конференции 28 августа врио губернатора Юрий Слюсарь сообщил, что с августа в Ростовской области действует указ, запрещающий фиксировать и публиковать кадры прилетов и последствий атак беспилотников.Эта мера направлена на предотвращение утечки важной разведывательной информации и обеспечение безопасности региона. Юрий Слюсарь отметил, что подобные публикации мешают работе служб по ликвидации последствий атак.Штрафы за распространение информации о последствиях дроновых атак составляют: для граждан — от 3 000 до 5 000 рублей, для должностных лиц — от 20 000 до 40 000 рублей, для юридических лиц — от 200 000 до 400 000 рублей.Публикации фото и видео допускаются только после получения разрешений от официальных ведомств.