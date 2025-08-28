Юрий Слюсарь рассказал условия, при которых он готов продать часть акций ФК «Ростов»
Юрий Слюсарь поделился условиями, при которых он готов продать часть акций ФК «Ростов». Он озвучил эти детали на пресс-конференции, состоявшейся 28 августа.
Футбольный клуб "Ростов" испытывает серьёзные трудности. Команда терпит одно поражение за другим. После шестого тура Российской Премьер-Лиги "Ростов" занимает 14-е место и рискует вылететь из чемпионата России.
На текущий момент Ростовская область владеет 51% акций футбольного клуба «Ростов», а оставшиеся 49% находятся в руках частных инвесторов. В феврале 2025 года появилась информация о продаже 25% акций клуба. Однако врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь остановил этот процесс, так как в случае завершения сделки клуб полностью перешел бы в частные руки.
Глава региона отметил, что ежегодно клубу из бюджета перечисляется 750 миллионов рублей.
- Нельзя так, чтобы владел один, а платил другой, — прокомментировал Юрий Слюсарь. Если частный инвестор возьмет на себя все бремя содержания ростовского футбола и нам не нужно будет помогать, – это уже другой разговор.