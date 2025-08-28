Юрий Слюсарь рассказал условия, при которых он готов продать часть акций ФК «Ростов»

Фото: ФК Ростов

Юрий Слюсарь поделился условиями, при которых он готов продать часть акций ФК «Ростов». Он озвучил эти детали на пресс-конференции, состоявшейся 28 августа.Футбольный клуб "Ростов" испытывает серьёзные трудности. Команда терпит одно поражение за другим. После шестого тура Российской Премьер-Лиги "Ростов" занимает 14-е место и рискует вылететь из чемпионата России.На текущий момент Ростовская область владеет 51% акций футбольного клуба «Ростов», а оставшиеся 49% находятся в руках частных инвесторов. В феврале 2025 года появилась информация о продаже 25% акций клуба. Однако врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь остановил этот процесс, так как в случае завершения сделки клуб полностью перешел бы в частные руки.Глава региона отметил, что ежегодно клубу из бюджета перечисляется 750 миллионов рублей.- Нельзя так, чтобы владел один, а платил другой, — прокомментировал Юрий Слюсарь. Если частный инвестор возьмет на себя все бремя содержания ростовского футбола и нам не нужно будет помогать, – это уже другой разговор.