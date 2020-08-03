В исправительной колонии № 10 скончался сын бывшего азовского межрайонного прокурора

От цирроза печени скончался сын бывшего азовского межрайонного прокурора, отбывающий срок в исправительной колонии № 10. Сергей Боков умер 31 июля, сообщает издание DonDay.ru со ссылкой на собственный источник.Напомним, Боков занимался преступной деятельностью в Азове. Он вымогал у местных бизнесменов деньги, а взамен обещал избавлять их от проверок. Дончанин заявлял, что имеет контакты в правоохранительных органах. Как сообщали СМИ, мужчина даже запугивал граждан, если те отказывались от сделки.Дончанина задержали в сентябре 2019 года в кафе вместе с десятью его подельниками. В его отношении возбудили уголовное дело по статье «Вымогательство в крупном размере». Сергея приговорили к двум годам и шести месяцам колонии общего режима, которая находится в Казачьем переулке в Ростове.Стоит отметить, что, говоря о своих «связях», осужденный, скорее всего, имел в виду своего отца — Михаила Бокова. Он работал в органах прокуратуры с 1976 года. До 2009-го занимал должность азовского межрайонного прокурора, но вместе с 15 сотрудниками был освобожден по разным причинам.