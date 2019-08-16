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На Дону в исправительной колонии заключенный ударил осужденного заточкой

На Дону в исправительной колонии заключенный ударил осужденного заточкой
В исправительной колонии города Новочеркасска осужденный ударил заключенного заточкой. ЧП случилось днем 14 августа на территории режимного учреждения, расположенного на улице Макаренко, 60. Об этом сообщает DonDay.ru со ссылкой на свой источник.

По информации портала, 45-летний мужчина ударил заточкой в живот ранее не знакомого ему Алана В. Таким образом злоумышленник хотел добиться других условий содержания. Он хотел отбывать наказание в исправительной колонии особого режима.

Пострадавшего доставили в больницу, а вот на его обидчика могут завести еще одно уголовное дело.

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