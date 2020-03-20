На Дону за сутки выросло число жителей с подозрением на коронавирус



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В Ростовской области увеличивается число местных жителей, находящихся под наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию.



По данным донского управления Роспотребнадзора, на 24 марта под медицинским наблюдением находятся 1 148 человек. Ещё сутки назад, 23 марта, по официальным данным, под наблюдением врачей находились 1 033 человека.



Среди тех пациентов, за состоянием которых следят медработники, - три человека, вернувшиеся из Таиланда, Монако и Франции.

- Пациенты с подозрением на новый коронавирус находятся в изоляции в инфекционных стационарах, - сообщили в правительстве Ростовской области. - Состояние пациентов удовлетворительное.



Кроме того, в инфекционную больницу Новочеркасска помещены три человека, прибывшие из Европы.



Анализы дончан, поступивших в медучреждения, направлены в референс-центр.



Добавим, что симптомы коронавируса схожи с проявлением ОРВИ. У больного поднимается температура, начинается кашель, отмечается общая слабость.



Особое внимание стоит обратить на одышку: при ее наличии немедленно следует обратиться к врачу.