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На Дону за сутки выросло число жителей с подозрением на коронавирус

На Дону за сутки выросло число жителей с подозрением на коронавирус
Фото:life.ru

В Ростовской области увеличивается число местных жителей, находящихся под наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию.

По данным донского управления Роспотребнадзора, на 24 марта под медицинским наблюдением находятся 1 148 человек. Ещё сутки назад, 23 марта, по официальным данным, под наблюдением врачей находились 1 033 человека.

Среди тех пациентов, за состоянием которых следят медработники, - три человека, вернувшиеся из Таиланда, Монако и Франции.
- Пациенты с подозрением на новый коронавирус находятся в изоляции в инфекционных стационарах, - сообщили в правительстве Ростовской области. - Состояние пациентов удовлетворительное.

Кроме того, в инфекционную больницу Новочеркасска помещены три человека, прибывшие из Европы.

Анализы дончан, поступивших в медучреждения, направлены в референс-центр.

Добавим, что симптомы коронавируса схожи с проявлением ОРВИ. У больного поднимается температура, начинается кашель, отмечается общая слабость.

Особое внимание стоит обратить на одышку: при ее наличии немедленно следует обратиться к врачу.

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