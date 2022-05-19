В ходе спецоперации погиб офицер из Ростовской области

Фото: Вячеслав Василенко

В ходе специальной военной операции погиб 24-летний офицер из Ростовской области Сергей Суюковский. Об этом рассказал зампредседателя донского парламента Вячеслав Василенко.Военнослужащего похоронили 20 мая на кладбище в станице Милютинской. Проститься с ним пришли все жители населенного пункта.Сергей Суюковский родился и вырос в Ростовской области, но учился в Рязани. После окончания Рязанского военного гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознаменного командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова отправился на службу в город Прохладный Кабардино-Балкарской Республики. Оттуда – на военную спецоперацию. Когда именно погиб Сергей, неизвестно, но при выполнении служебного долга, как герой.