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В ходе спецоперации погиб офицер из Ростовской области

В ходе спецоперации погиб офицер из Ростовской области
В ходе специальной военной операции погиб 24-летний офицер из Ростовской области Сергей Суюковский. Об этом рассказал зампредседателя донского парламента Вячеслав Василенко.

Военнослужащего похоронили 20 мая на кладбище в станице Милютинской. Проститься с ним пришли все жители населенного пункта.

Сергей Суюковский родился и вырос в Ростовской области, но учился в Рязани. После окончания Рязанского военного гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознаменного командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова отправился на службу в город Прохладный Кабардино-Балкарской Республики. Оттуда – на военную спецоперацию. Когда именно погиб Сергей, неизвестно, но при выполнении служебного долга, как герой.
Фото: Вячеслав Василенко
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