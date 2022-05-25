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В ходе спецоперации погиб 43-летний старшина из Ростовской области

В ходе спецоперации погиб 43-летний старшина из Ростовской области
Во время спецоперации погиб 43-летний старшина Борис Журавлев. Уроженец Ростовской области более 20 лет отдал службе в армии и умер при исполнении долга.

Заместитель командира группы роты войсковой части №78709 скончался еще в марте, однако известно о трагедии стало только сейчас. По словам сослуживцев, вместе с группой бойцов он попал в засаду. Когда команда стала отступать, по их машине открыли стрельбу. Бориса Журавлева ранили в руку. Несмотря на контузию и ранение, он продолжал спасать сослуживцев. Во время выполнения задачи погиб от пули снайпера.

Погибшего похоронили в родном поселке Отрадном Багаевского района. Проводить в последний путь его пришли родственники, друзья и жители района. Военнослужащего похоронили с почестями под залп из табельного оружия.

Борис был награжден черным крестом «За службу на Кавказе», медалями «Георгий Жуков», «За службу в спецназе», «За отличие в военной службе», «За боевые отличия», «За воинскую доблесть», «Участнику военной операции в Сирии» и другими. Посмертно Борис Журавлев получил звание «Героя России».

У старшины осталась жена и дочь София. Девочка появилась на свет уже после смерти отца.
Фото: соцсети/ группа в Одноклассниках: Отрадненцы.
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