В Гуково на содержание автодорог выделят почти 17 млн рублей

В Гуково Ростовской области планируют в течение нескольких месяцев привести в порядок дороги и объекты их инфраструктуры. Подрядчика ищут через портал госуслуг. На работы потратят почти 17 миллионов рублей. Средства выделяют из местного бюджета. Заявку разместило управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства города.В техническом задании указано, что работы будут проводить на 359 дорогах. Здесь надо будет чистить проезжую часть, убирать мусор, устранять деформации и ликвидировать последствия аварий. Также необходимо содержать в чистоте 57 остановочных пунктов, привести в порядок 10 клумб и следить за исправной работой 38 светофоров. Подрядчика нанимают на период с момента подписания контракта до 20 декабря 2020 года.Победителя конкурса определят 16 июня с помощью электронного аукциона.