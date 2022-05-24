В губернаторскую сотню включен первый микрорайон на левом берегу Дона

Фото: ЮгСтройИнвест.

Первый микрорайон, строящийся группой компаний «ЮгСтройИнвест» на левом берегу Дона, включили в губернаторскую сотню. Об этом решении сообщили на Совете по инвестициям с участием главы донского региона Василия Голубева.Выступая на мероприятии, губернатор Ростовской области отметил важность инвестиций и создания рабочих мест в регионе. Ведь строительство микрорайона — это не только новые дома и развитая инфраструктура, но и большое количество рабочих мест. Благодаря строительству на левом берегу Дона работу получат более двух тысяч человек. Из них 813 смогут трудоустроиться даже после окончания стройки. Налоговые поступления в бюджет региона составят более 2,7 миллиарда рублей.На территории возле «Ростов Арены» группа компаний «ЮгСтройИнвест» реализует проект «Левобережье». В пешей доступности от стадиона появится комплекс из 13 жилых домов, развитая инфраструктура, парк и места для отдыха ростовчан. Помимо этого, в новом микрорайоне возведут школу на 1 100 мест, два детсада и современную поликлинику.Василий Голубев отметил, что вместе с домами в микрорайоне появится огромный парк с множеством мест для отдыха и занятий спортом. На участке обустроят велотрек, теннисные корты, футбольное поле, а также аллеи для прогулок и отдыха.После строительства домов застройщик передаст на нужды города 350 квартир с ремонтом.Добавим, что крупный проект застройки левого берега Дона — это уже третий микрорайон ГК «ЮгСтройИнвест», который попал в губернаторскую сотню. В этот список также входят ЖК «Красный Аксай» и экорайон «Вересаево».