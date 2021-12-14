ГК «ЮгСтройИнвест» показала проект нового парка на Левом берегу Дона

Фото: ГК «ЮгСтройИнвест».

Группа компаний «ЮгСтройИнвест» анонсировала концепт нового парка на Левом берегу Дона. Парк площадью 14,5 га появится на территории восточнее «Ростов Арены». Проект планировки участка уже утвержден администрацией Ростова-на-Дону.В видео застройщик представил городские пространства, которые появятся в парке. Главным звеном станет канатная дорога, связывающая оба берега Дона. У дороги будет четыре станции — на Театральной площади, на Зеленом острове и две в левобережной части.Затем в видео продемонстрированы торгово-развлекательный комплекс, фонтан, болотный сад и пешеходный мост через водный канал. Для занятия спортом здесь построят ледовый дворец, велотрек, теннисные корты и футбольное поле. Также представлены детские игровые зоны в виде пляжа и пиратского корабля.Благоустройство парка предполагает множество открытых площадок и близкий к природному ландшафт. По словам застройщика, на территории высядят взрослые деревья, чтобы посетители смогли гулять в их тени сразу после открытия парка.Отметим, что недалеко от парка на левом берегу Дона может появиться первый микрорайон. В планах у застройщика возвести здесь тринадцать домов, два детских сада, школа на 1100 мест и поликлинику.