ГК «ЮгСтройИнвест» показала проект нового парка на Левом берегу Дона
Группа компаний «ЮгСтройИнвест» анонсировала концепт нового парка на Левом берегу Дона. Парк площадью 14,5 га появится на территории восточнее «Ростов Арены». Проект планировки участка уже утвержден администрацией Ростова-на-Дону.
В видео застройщик представил городские пространства, которые появятся в парке. Главным звеном станет канатная дорога, связывающая оба берега Дона. У дороги будет четыре станции — на Театральной площади, на Зеленом острове и две в левобережной части.
Затем в видео продемонстрированы торгово-развлекательный комплекс, фонтан, болотный сад и пешеходный мост через водный канал. Для занятия спортом здесь построят ледовый дворец, велотрек, теннисные корты и футбольное поле. Также представлены детские игровые зоны в виде пляжа и пиратского корабля.
Благоустройство парка предполагает множество открытых площадок и близкий к природному ландшафт. По словам застройщика, на территории высядят взрослые деревья, чтобы посетители смогли гулять в их тени сразу после открытия парка.
Отметим, что недалеко от парка на левом берегу Дона может появиться первый микрорайон. В планах у застройщика возвести здесь тринадцать домов, два детских сада, школа на 1100 мест и поликлинику.