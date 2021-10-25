На левом берегу Дона может появиться новый микрорайон с большим парком
В Ростове на левом берегу Дона группа компаний «ЮгСтройИнвест» планирует участвовать в строительстве первого жилого комплекса. Проект планировки и межевания территории поступил в администрацию города. Об этом рассказал сити-менеджер Алексей Логвиненко на странице в «Инстаграме».
Микрорайон будет расположен восточнее стадиона «Ростов Арена». Его площадь составит порядка 26 гектаров. Там планируют построить 13 домов переменной этажности и поликлинику на 150 посещений. Одновременно с жильем планируют начать строить школу, рассчитанную на 1 100 мест, и детский сад с ясельными группами на 200 мест. Также в микрорайоне появится второй детский сад.
Помимо построек, на территории микрорайона обустроят большой парк площадью 14 гектаров. Местные жители смогут гулять по аллеям, посещать места отдыха. Для спортивных занятий построят футбольное поле и теннисные корты.
Озеленение и благоустройство микрорайона будет приближено к природному ландшафту. Здесь высадят травяной сад, сделают собственный водный канал и трассу для горных велосипедов. Будет реализована концепция «двор без машин», что позволит выделить больше места для прогулочных зон.
Главным инвестором выступит группа компаний «ЮгСтройИнвест», которая вложит в строительство парка несколько сотен миллионов рублей.
- Весь свой многолетний опыт компания применит при строительстве нового экоквартала. Он станет сердцем левобережной части Ростова-на-Дону и с первого взгляда влюбит в себя жителей города, - сообщается на сайте застройщика.