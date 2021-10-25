На левом берегу Дона может появиться новый микрорайон с большим парком

В Ростове на левом берегу Дона группа компаний «ЮгСтройИнвест» планирует участвовать в строительстве первого жилого комплекса. Проект планировки и межевания территории поступил в администрацию города. Об этом рассказал сити-менеджер Алексей Логвиненко на странице в «Инстаграме».Микрорайон будет расположен восточнее стадиона «Ростов Арена». Его площадь составит порядка 26 гектаров. Там планируют построить 13 домов переменной этажности и поликлинику на 150 посещений. Одновременно с жильем планируют начать строить школу, рассчитанную на 1 100 мест, и детский сад с ясельными группами на 200 мест. Также в микрорайоне появится второй детский сад.Помимо построек, на территории микрорайона обустроят большой парк площадью 14 гектаров. Местные жители смогут гулять по аллеям, посещать места отдыха. Для спортивных занятий построят футбольное поле и теннисные корты.Озеленение и благоустройство микрорайона будет приближено к природному ландшафту. Здесь высадят травяной сад, сделают собственный водный канал и трассу для горных велосипедов. Будет реализована концепция «двор без машин», что позволит выделить больше места для прогулочных зон.Главным инвестором выступит группа компаний «ЮгСтройИнвест», которая вложит в строительство парка несколько сотен миллионов рублей.- Весь свой многолетний опыт компания применит при строительстве нового экоквартала. Он станет сердцем левобережной части Ростова-на-Дону и с первого взгляда влюбит в себя жителей города, - сообщается на сайте застройщика.