В Госдуме поддержали инициативу донских депутатов о пайковом угле



Государственная Дума в первом чтении приняла законопроект о пайковом угле. Он предусматривает выделение бесплатного топлива для пенсионеров, проработавших 10 и более лет на предприятиях угольной промышленности с госучастием, но вышедших на пенсию после ликвидации организации или после продажи государством пакета акций.



Инициаторами законопроекта были депутаты Законодательного собрания Ростовской области. Такая необходимость возникла в связи с тем, что в 2005 году в федеральный закон были внесены поправки, исключившие из числа льготников, получающих бесплатный уголь, шахтеров, которые вышли на пенсию с приватизированных добывающих предприятий.



В результате на Дону, в регионе с богатым угольным прошлым, сложилась ситуация, когда живущие по соседству пенсионеры-шахтеры с одинаковым трудовым стажем оказались в разных условиях. Одни бывшие горняки получали бесплатный уголь, а другие его покупали.

- Донские депутаты на протяжении многих лет обращали внимание на несовершенство действующего законодательства, допускающего социальную несправедливость по отношению к этой категории пенсионеров, и неоднократно выступали инициаторами изменений федерального закона, - прокомментировал первый заместитель председателя Законодательного собрания Ростовской области - председатель комитета по социальной политике депутат Сергей Михалев. - Но каждый раз мы наталкивались на отказ со стороны правительства Российской Федерации.



Год назад в Москве по инициативе Заксобрания Ростовской области прошло совещание комитета Совета Федерации по экономической политике. На нем обсуждались вопросы финансирования работ по ликвидации негативных последствий деятельности выработанных шахт и разрезов на территории моногородов. Тогда же донские депутаты в очередной раз подняли тему обеспечения шахтеров бесплатным пайковым углем.



После к решению угольного вопроса подключились депутаты Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий, Максим Щаблыкин и Александр Каминский. В результате в январе этого года правительство выдало положительное заключение по законопроекту о бесплатном пайковом угле для шахтеров-пенсионеров.



14 марта проект закона «О государственном регулировании в области добычи и использования угля, об особенностях социальной защиты работников организаций угольной промышленности» прошел первое чтение в федеральном парламенте.



После принятия во втором чтении, когда закон вступит в силу, получателей льготы станет больше почти на девять тысяч человек в 22 регионах России. В Ростовской области бесплатно получать пайковый уголь станут еще более 1 600 жителей.