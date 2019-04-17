Донским шахтерам-пенсионерам вернут льготный уголь



Государственная Дума в третьем чтении приняла законопроект, инициаторами которого стали депутаты Законодательного собрания Ростовской области.



До сих пор шахтёры-пенсионеры, отработавшие десять лет на государственных предприятиях угольной промышленности и достигшие пенсионного возраста либо после процедуры банкротства, либо после приватизации организации, не получали пайковый уголь.

- 14 лет донское Заксобрание добивалось возвращения льготы по пайковому углю всем шахтёрам-ветеранам. Мы неоднократно ставили этот вопрос перед федеральным законодателем, но всякий раз мы наталкивались на очередной отказ от федеральных органов власти, - рассказал председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко. - Ситуация изменилась только в прошлом году, когда к продвижению нашей инициативы активно подключились депутаты Государственной Думы от Ростовской области. Наши общие напор и настойчивость позволили восстановить социальную справедливость для ветеранов-шахтеров.



Напомним, что до 2005 года бесплатный пайковый уголь получали все шахтеры-пенсионеры. Позже в закон были внесены поправки, которые исключили из числ льготников шахтеров, которые вышли на пенсию с приватизированных добывающих предприятий. После этого во многих шахтёрских посёлках Ростовской области сложилась такая ситуация, при которой живущие по соседству пенсионеры-шахтеры с одинаковым стажем оказались в разных условиях. Одни получали от государства бесплатный уголь, а другие его покупали.



Закон, одобренный депутатами Госдумы в окончательном чтении, исправил эту несправедливость.



По словам заместителя председателя думского комитета по энергетике Дмитрия Исламова, в адрес депутатов Госдумы поступали обращения не только из Ростовской области, но и из других угольных регионов страны. Люди отмечали, что на покупку топлива для обогрева домов уходит значительная часть семейного бюджета.

- В обращениях прямо говорилось о социальной несправедливости по отношению к наименее защищенным категориям россиян – пенсионерам-шахтерам, семьям работников, погибших при исполнении трудовых обязанностей или вследствие профзаболевания, вдовам, инвалидам труда и по общему заболеванию, - добавил Дмитрий Исламов.



Принятый закон вступит в силу с 1 января 2020 года. С началом его работы число получателей пайкового угля увеличится почти на девять тысяч человек в 22 регионах России. В первую очередь льготы вернутся к жителям Кузбасса и Ростовской области. На Дону получателями бесплатного пайкового угля дополнительно станут более 1600 человек.