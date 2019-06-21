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В годовщину начала Великой Отечественной войны в Ростовской области прошла акция «Свеча памяти»

В годовщину начала Великой Отечественной войны в Ростовской области прошла акция «Свеча памяти»
Акция «Свеча памяти» прошла в Ростовской области. Мероприятие состоялось 22 июня и было посвящено дню, когда фашистские войска вторглись на территорию Советского Союза.

Памятная акция была организована в хуторе Новая Надежда Куйбышевского района. Именно здесь с ноября 1941-го по август 1943-го проходил рубеж Миус-фронта. Линия была важным стратегическим местом для немецкого командования. Ценой жизней 833 тысяч человек войска Красной армии смогли прорвать оборону и закрыть фашистам путь на Кавказ, а также оттянуть их силы от Москвы.

Почтить память павших собрались жители района, поисковики, ветераны и члены казачьих организаций. Вместе с ними заместитель губернатора Ростовской области Михаил Корнеев принял участие в литии по усопшим и мероприятиях в рамках акции «Свеча памяти».

- Сегодня памятная и трагическая дата для нашего народа. Очень дорогой ценой досталась нашим предкам Великая Победа. С того времени прошло много лет, сменилось несколько поколений. Но в наших сердцах не ослабевает память о павших и выживших в той страшной войне, – обратился к участникам Михаил Корнеев.

С воинского мемориала была взята горсть земли для передачи в московский парк «Патриот». Сейчас там возводится главный храм Вооружённых сил Российской Федерации. Землю поместят в гильзы артиллерийских снарядов и оставят на сохранение в историко-мемориальном комплексе. Акция «Горсть памяти» проходит по всей стране.
В годовщину начала Великой Отечественной войны в Ростовской области прошла акция «Свеча памяти»
В ходе акции внук ветерана Великой Отечественной войны Александра Жищенко получил орден Славы III степени, который принадлежит его деду. Почётную награду Жищенко получил в 21 год. Молодой солдат своим миномётным расчётом уничтожил два немецких дзота и убил 25 фашистов. Он был захвачен в плен, откуда смог бежать, затем продолжил участие в войне. Орден во время поисковых работ обнаружили члены казачьего отряда «Старый Миус».

В завершение акции участники возложили цветы и венки к мемориалу.
В годовщину начала Великой Отечественной войны в Ростовской области прошла акция «Свеча памяти»

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