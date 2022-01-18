В Ростове вандалы испортили собранную волонтерами по кусочкам скульптуру

Фото: Том Сойер фест Ростов»

В Ростове-на-Дону вандалы изрисовали заднюю стену скульптуры «Рыбка и волны», которая установлена на улице Пушкинской. Об этом рассказали представители общественного движения «Том Сойер фест».Общественники опубликовали фотографию, на которой видно, что на задней стенке бетонной скульптуры появилось несколько черных надписей. Кто и с какой целью портит старания волонтеров, неизвестно.В прошлом году общественники сами по кусочкам восстановили эту скульптуру. Сначала ее очистили от десятков надписей, затем удалили трещины и произвели грунтовку. Мозаику волонтеры собирали фрагмент за фрагментом, опираясь на архивные фотографии. Теперь нужно задуматься о том, как предотвратить подобные ситуации в будущем.Участники «Том Сойер фест Ростов» предлагают решить проблему одним из двух способов. Можно пригласить профессионального стрит-художника, который полностью раскрасит рыбку, или высадить у задней части стены вьющиеся растения. Они живописно ее украсят и станут защитой от злоумышленников.