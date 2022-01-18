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В Ростове вандалы испортили собранную волонтерами по кусочкам скульптуру

В Ростове вандалы испортили собранную волонтерами по кусочкам скульптуру

В Ростове-на-Дону вандалы изрисовали заднюю стену скульптуры «Рыбка и волны», которая установлена на улице Пушкинской. Об этом рассказали представители общественного движения «Том Сойер фест».

Общественники опубликовали фотографию, на которой видно, что на задней стенке бетонной скульптуры появилось несколько черных надписей. Кто и с какой целью портит старания волонтеров, неизвестно.

В прошлом году общественники сами по кусочкам восстановили эту скульптуру. Сначала ее очистили от десятков надписей, затем удалили трещины и произвели грунтовку. Мозаику волонтеры собирали фрагмент за фрагментом, опираясь на архивные фотографии. Теперь нужно задуматься о том, как предотвратить подобные ситуации в будущем.

Участники «Том Сойер фест Ростов» предлагают решить проблему одним из двух способов. Можно пригласить профессионального стрит-художника, который полностью раскрасит рыбку, или высадить у задней части стены вьющиеся растения. Они живописно ее украсят и станут защитой от злоумышленников.
Фото: Том Сойер фест Ростов»
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