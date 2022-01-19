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В Ростове снова привели в порядок испорченную вандалами скульптуру на Пушкинской

В Ростове снова привели в порядок испорченную вандалами скульптуру на Пушкинской

В Ростове-на-Дону после очередного акта вандализма восстановили скульптуру на улице Пушкинской. Утром 20 января на арт-объекте «Рыбка и волны» появились черные надписи. Видимо, злоумышленники решили дополнить композицию по-своему. Ростовчане поделились фотографиями «художеств» в социальной сети.

После того как снимки просочились в СМИ, районные власти отправили к скульптуре бригаду. Работники закрасили надписи. Если вандалов все-таки вычислят, им грозит административный штраф.

Отметим, что в прошлом году волонтеры собственноручно реставрировали эту скульптуру. Они удалили все граффити и трещины, загрунтовали поверхность. Мозаику общественники собирали по кусочкам, опираясь на архивные фотографии.
Фото: соцсети
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