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На Дону ввели карантин из-за бешенства у лисицы

На Дону ввели карантин из-за бешенства у лисицы

В Ростовской области ввели карантин из-за бешенства у лисицы. Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

В конце апреля жительница хутора Фролова нашла мертвое животное. Женщина предположила, что дикое животное, скорее всего, было убито домашними собаками.

Об обнаружении она сразу же сообщила в Волгодонскую межрайонную ветеринарную службу. Прибывшие на место эксперты забрали останки и отправили их в лабораторию для анализа на наличие вируса бешенства.

Администрация Волгодонского района сообщила, что место, где нашли тело лисы, было подвергнуто дезинфекции.

В связи с выявлением вируса в Волгодонском районе был введен карантин. Согласно официальным документам, особый режим действует на территории Потаповского сельского поселения Волгодонского района в радиусе одного километра от места обнаружения мертвого дикого плотоядного животного. В зону карантина входят охотничьи территории хутора Фролова и владения Волгодонской городской общественной организации охотников и рыболовов.

Стоит отметить, что бешенство – это опасное вирусное заболевание, которое может поражать как людей, так и животных.

Важно подчеркнуть, что бешенство всегда приводит к летальному исходу.

Болезнь характеризуется серьезным поражением нервной системы, сопровождающимся высокой температурой, светобоязнью и сильной головной болью.
Фото: Donday
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