На Дону ввели карантин из-за бешенства у лисицы

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В Ростовской области ввели карантин из-за бешенства у лисицы. Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.В конце апреля жительница хутора Фролова нашла мертвое животное. Женщина предположила, что дикое животное, скорее всего, было убито домашними собаками.Об обнаружении она сразу же сообщила в Волгодонскую межрайонную ветеринарную службу. Прибывшие на место эксперты забрали останки и отправили их в лабораторию для анализа на наличие вируса бешенства.Администрация Волгодонского района сообщила, что место, где нашли тело лисы, было подвергнуто дезинфекции.В связи с выявлением вируса в Волгодонском районе был введен карантин. Согласно официальным документам, особый режим действует на территории Потаповского сельского поселения Волгодонского района в радиусе одного километра от места обнаружения мертвого дикого плотоядного животного. В зону карантина входят охотничьи территории хутора Фролова и владения Волгодонской городской общественной организации охотников и рыболовов.Стоит отметить, что бешенство – это опасное вирусное заболевание, которое может поражать как людей, так и животных.Важно подчеркнуть, что бешенство всегда приводит к летальному исходу.Болезнь характеризуется серьезным поражением нервной системы, сопровождающимся высокой температурой, светобоязнью и сильной головной болью.