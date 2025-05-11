На Дону ввели карантин из-за бешенства у лисицы
В Ростовской области ввели карантин из-за бешенства у лисицы. Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
В конце апреля жительница хутора Фролова нашла мертвое животное. Женщина предположила, что дикое животное, скорее всего, было убито домашними собаками.
Об обнаружении она сразу же сообщила в Волгодонскую межрайонную ветеринарную службу. Прибывшие на место эксперты забрали останки и отправили их в лабораторию для анализа на наличие вируса бешенства.
Администрация Волгодонского района сообщила, что место, где нашли тело лисы, было подвергнуто дезинфекции.
В связи с выявлением вируса в Волгодонском районе был введен карантин. Согласно официальным документам, особый режим действует на территории Потаповского сельского поселения Волгодонского района в радиусе одного километра от места обнаружения мертвого дикого плотоядного животного. В зону карантина входят охотничьи территории хутора Фролова и владения Волгодонской городской общественной организации охотников и рыболовов.
Стоит отметить, что бешенство – это опасное вирусное заболевание, которое может поражать как людей, так и животных.
Важно подчеркнуть, что бешенство всегда приводит к летальному исходу.
Болезнь характеризуется серьезным поражением нервной системы, сопровождающимся высокой температурой, светобоязнью и сильной головной болью.