В Ростовской области столкнулись иномарка и мотоцикл: пострадала 28-летняя девушка



В Ростовской области столкнулись иномарка и мотоцикл. ДТП произошло в Волгодонске 9 апреля около 20 часов.



По предварительной информации, 28-летняя девушка на «Дэу» двигалась по улице 30 лет Победы. В этот момент по проезжей части ехал 38-летний мужчина на мотоцикле с 28-летней пассажиркой. В районе дома № 6 автоледи неожиданно свернула. Водитель двухколесного транспорта не смог избежать столкновения и врезался в легковой автомобиль.



- В ДТП пострадала пассажирка мотоцикла, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - С травмами различной степени тяжести ее доставили в больницу врачи.



Сейчас сотрудники полиции проводят проверку по факту аварии. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.



Фото: Газета Автолайн Волгодонск