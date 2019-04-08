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В Ростовской области столкнулись иномарка и мотоцикл: пострадала 28-летняя девушка

В Ростовской области столкнулись иномарка и мотоцикл: пострадала 28-летняя девушка
В Ростовской области столкнулись иномарка и мотоцикл. ДТП произошло в Волгодонске 9 апреля около 20 часов.

По предварительной информации, 28-летняя девушка на «Дэу» двигалась по улице 30 лет Победы. В этот момент по проезжей части ехал 38-летний мужчина на мотоцикле с 28-летней пассажиркой. В районе дома № 6 автоледи неожиданно свернула. Водитель двухколесного транспорта не смог избежать столкновения и врезался в легковой автомобиль.

- В ДТП пострадала пассажирка мотоцикла, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - С травмами различной степени тяжести ее доставили в больницу врачи.

Сейчас сотрудники полиции проводят проверку по факту аварии. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Фото: Газета Автолайн Волгодонск

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