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В Донском регионе из-за пыльной бури из Сахара ухудшилось качество воздуха

В Донском регионе из-за пыльной бури из Сахара ухудшилось качество воздуха
В Донском регионе из-за пыльной бури из Сахара ухудшилось качество воздуха. О загрязнении свидетельствуют данные на карте размещенная на сайте Accuweather.

Ученые оценивают чистоту воздуха по содержанию микрограммов загрязняющих частиц на кубический метр. В идеале - от 1 до 50; до 100 - уже нездоровый уровень; от 101 до 150 - опасно для чувствительных людей; выше 150 - считается опасным для всех.

В среднем уровень загрязнения воздуха в Ростове колеблется в районе 70 микрограммов на кубический метр. В последние несколько дней он поднялся до 120. Аналогичная ситуация в Таганроге и Новочеркасске, где показатели также превышают 100.

Загрязнение воздуха находится на высоком уровне и может быть опасным для людей с повышенной чувствительностью. Если вы испытываете затрудненное дыхание или раздражение горла, сократите время пребывания на открытом воздухе.

Ранее стало известно о пыльных бурях из пустыни Сахара в сторону Ростовской области. Пыльные бури очень плотные и могут окрасить небо и осадки в желтый цвет. Пыль может покрывать транспорт и одежду. По возможности в ближайшие дни рекомендуется меньше времени проводить на открытом воздухе.

Одна из самых сильных пыльных бурь накрыла Ростовскую область осенью 2020 года: в сентябре и октябре весь регион был окутан серо-желтой дымкой. Люди выходили на улицу в масках и респираторах. Тем, кто выходил на улицу без масок, приходилось закрывать рот и глаза одеждой и руками. Сильные порывы ветра задували частицы земли в лицо.
Фото: Дондей
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