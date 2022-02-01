Деньги на ветер: на мониторинг воздуха в Ростовской области потратят 7 миллионов рублей

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В Ростовской области на мониторинг и контроль качества воздуха потратят более семи миллионов рублей. Информация об этом опубликована на портале государственных закупок.В документах указано, что подрядчику предстоит наблюдать за загрязнениями воздуха в Ростове, Таганроге, Новошахтинске, Миллерово, Батайске, Сальске, Новочеркасске, Азове, Шахтах, Цимлянске, Волгодонске и в районе аэропорта Платова. Отбор проб будет проходить по будням - в 7, 13 и 19 часов. Исполнителю необходимо не только предоставить данные о вредных примесях в атмосфере, но и провести их анализ, а также оценить состояние загрязнения воздуха. Помимо этого, нужно провести дополнительный анализ погоды в приземном слое воздуха, чтобы спрогнозировать неблагоприятные метеоусловия.Подрядчик приступит к выполнению госконтракта с момента его заключения. Работы будут проводиться до конца 2022 года. На мониторинг воздуха власти планируют выделить 7,1 миллиона рублей из средств областного бюджета.