В Шахтах после пожара на заводе проверят качество воздуха
Сотрудники регионального Роспотребнадзора проверяют качество воздуха после пожара на Шахтинском полиэфирном заводе.
Сотрудники взяли пробы на территории жилой застройки, которая ближе всего находится к месту ЧП. Образцы проверят в лаборатории. После экспертизы станет понятно, насколько сильно загрязнился воздух.
Напомним, что в цеху по производству наполнителей произошел взрыв. После этого техническое помещение охватил пожар. Пламя распространилось более чем на 350 квадратных метров. К сожалению, не обошлось без пострадавших. В результате ЧП различные травмы и ожоги получили 10 человек.