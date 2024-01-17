В Шахтах после пожара на заводе проверят качество воздуха

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Сотрудники регионального Роспотребнадзора проверяют качество воздуха после пожара на Шахтинском полиэфирном заводе.Сотрудники взяли пробы на территории жилой застройки, которая ближе всего находится к месту ЧП. Образцы проверят в лаборатории. После экспертизы станет понятно, насколько сильно загрязнился воздух.Напомним, что в цеху по производству наполнителей произошел взрыв. После этого техническое помещение охватил пожар. Пламя распространилось более чем на 350 квадратных метров. К сожалению, не обошлось без пострадавших. В результате ЧП различные травмы и ожоги получили 10 человек.