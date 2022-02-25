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В донском регионе еще 2 989 человек подхватили коронавирус

В донском регионе еще 2 989 человек подхватили коронавирус

В донском регионе еще 2 989 человек подхватили коронавирусную инфекцию. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.

По данным регионального Роспотребнадзора на 27 февраля, больше всего новых заразившихся - 34,4% - в категории граждан возрастом от 18 до 45 лет. Еще 13,6% - инфицированные, которым от 66 до 79 лет. Наименьшее число новых заболевших - по-прежнему среди пенсионеров старше 80 лет - 4,3%. В категории детей COVID-19 подтвердился у 13,2% человек.

Всего в Ростовской области заболели коронавирусом уже больше 318 тысяч человек, но большая часть из них уже выздоровели.
Фото: Rostov.ru
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