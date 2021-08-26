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В Ростовской области еще 487 человек подхватили COVID-19

В Ростовской области еще 487 человек подхватили COVID-19

В Ростовской области еще 487 человек подхватили COVID-19. Об этом сообщили в правительстве региона 28 августа.

По данным Роспотребнадзора на 28 августа, среди новых инфицированных наибольшее число -34,4% в возрастной группе от 18 до 45 лет. Меньше всего новых заразившихся выявили среди пенсионеров старше 80 лет, всего - 4,3%. Также положительные тесты за последние сутки получили 16,2% детей.

Напомним, за весь период пандемии на территории Ростовской области зафиксировали уже 122 963 зараженных коронавирусной инфекцией. Большая часть из них уже выздоровела и вернулась к привычной жизни.

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