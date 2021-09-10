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На Дону более 130 тысяч жителей подхватили коронавирус

На Дону более 130 тысяч жителей подхватили коронавирус

В донском регионе более 130 тысяч жителей подхватили коронавирусную инфекцию. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.

По данным на 12 сентября, среди новых заболевших наибольшее число - 36% - среди горожан, которым от 18 до 45 лет, еще 30,1% - жители от 46 до 65 лет. Также подтвержден диагноз у 13,5% человек, которые находятся в возрастной группе от 66 до 79 лет. Меньше всего больных - 4,7% - было зафиксировано среди пенсионеров старше 80 лет. Среди детей выявили 15,7% заразившихся.

Напомним, за прошедшие 24 часа коронавирусную инфекцию выявили еще у 472 жителей.
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