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На Дону еще 656 жителей подхватили COVID-19

На Дону еще 656 жителей подхватили COVID-19

В донском регионе еще 656 жителей подхватили COVID-19. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.

По данным Роспотребнадзора на 4 декабря, наибольшее число новых заболевших - 36,4% - выявлено среди жителей в возрастной категории от 18 до 45 лет, 33,5% - в возрастной категории от 46 до 65 лет. Меньше всего болеют пожилые люди, старше 80 лет и дети младше 18. Там фиксируют по 6,9% заболевших жителей.

Напомним, за весь период пандемии на территории Ростовской области выявили уже 178 154 заболевших COVID-19 жителей. Большая часть из них уже выздоровела и вернулась к привычной жизни.
Фото:Алексей Бойко
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