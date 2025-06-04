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В донском парламенте стартовала работа по обновлению законодательства о местном самоуправлении

В донском парламенте стартовала работа по обновлению законодательства о местном самоуправлении
В донском парламенте дан старт масштабной работе по обновлению законодательства о местном самоуправлении. Уже прошло первое заседание рабочей группы, которая была создана для приведения областных законов и постановлений в соответствие с федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».

Спикер донского парламента отметил, основная часть закона вступит в силу уже 19 июня. Принятие закона стало логическим продолжением конституционных положений о вхождении органов местного самоуправления в единую систему публичной власти.

- Нам предстоит не только привести в соответствие нормативную документацию и внести поправки в добрую сотню областных законов, - подчеркнул Александр Ищенко. - Главное, обеспечить законодательную настройку взаимодействия областных органов власти с муниципалитетами с точки зрения наибольшей эффективности. Новый федеральный закон предусматривает определённую вариативность в выработке решений.


Впереди у депутатов сложная, но и одновременно интересная работа. Вызовы, которые стоят перед законодательным звеном Ростовской области, приняты.

- Будем это делать вместе с правительством области, прокуратурой, с главным управлением Минюста и, конечно, в конструктивном взаимодействии со всеми муниципальными образованиями, - добавил председатель ЗС Ростовской области.
Фото: ЗС РО.
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