В донском парламенте стартовала работа по обновлению законодательства о местном самоуправлении
В донском парламенте дан старт масштабной работе по обновлению законодательства о местном самоуправлении. Уже прошло первое заседание рабочей группы, которая была создана для приведения областных законов и постановлений в соответствие с федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».
Спикер донского парламента отметил, основная часть закона вступит в силу уже 19 июня. Принятие закона стало логическим продолжением конституционных положений о вхождении органов местного самоуправления в единую систему публичной власти.
Впереди у депутатов сложная, но и одновременно интересная работа. Вызовы, которые стоят перед законодательным звеном Ростовской области, приняты.