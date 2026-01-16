Новости
В донской столице снег с улиц вывозят на 11 спецплощадок

В Ростове с 15 декабря не утихает снегопад. За последние годы в Ростове выпала рекордная норма осадков.

По данным городской администрации, всю ночь коммунальщики города расчищали улицы Ростова. Для расчистки дорог было задействовано 134 единицы техники. Собранный с улиц и тротуаров снег вывезен на 11 специализированных площадок.

Из-за обильного снега в час пик пробки в городе достигли максимальных 10 баллов. Кроме того, непогода привела к нескольким десяткам ДТП.

По прогнозам метеорологов, 16 января в городе снова ожидается снегопад. Уборка улиц от снега в Ростове продолжается.
Фото: администрация Ростова-на-Дону
