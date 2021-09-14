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В дни выборов в Ростове транспорт будет работать по графику будней

В дни выборов в Ростове транспорт будет работать по графику будней
В дни выборов в Ростове-на-Дону изменят график движения общественного транспорта. 18 и 19 сентября автобусы, троллейбусы и трамваи будут ходить по расписанию будних дней.

Количество транспорта на маршрутах при этом увеличат. Такие изменения решили ввести в связи с голосованием за кандидатов в депутаты Госдумы. Как уточнили в городской администрации, это необходимо, чтобы обеспечить качественное транспортное обслуживание.

Участковые избирательные комиссии (УИК) в выходные дни продолжат работу в обычном режиме - с 8 до 20 часов. Проголосовать за кандидатов можно в течение трех дней - с 17 по 19 сентября.
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