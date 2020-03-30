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В Ростове-на-Дону количество общественного транспорта сократят до 200 единиц

В Ростове-на-Дону количество общественного транспорта сократят до 200 единиц
В Ростове-на-Дону уменьшат количество общественного транспорта. Об этом 31 марта сообщили в городской администрации.

В течение недели, с 30 марта по 5 апреля, автобусы, троллейбусы и трамваи в донской столице будут ходить по расписанию выходных дней. Это значит, что транспорт будет ходить реже, а также станет раньше прекращать курсировать. По данным администрации, на улицах города оставят только 200 машин. Интервал движения автобусов составит от 20 до 30 минут.

Напомним, в Ростовской области введён режим общей самоизоляции. Граждан обязали покидать дом только в случае крайней необходимости — если нужно купить продукты и лекарства или добраться на работу.

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