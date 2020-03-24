Ростовский транспорт на нерабочей неделе будет ходить по новому расписанию



Во время нерабочей недели в Ростове-на-Дону общественный транспорт будет ходить по новому расписанию. Об изменениях рассказали в администрации города.



Указом президента России с 30 марта по 3 апреля в стране введены выходные дни. Всем работодателям рекомендовали отправить сотрудников по домам. В связи с этим многие учреждения и организации Ростова-на-Дону переходят на удалённую работу или вовсе на время закрываются. Для безопасности в городе решили сократить количество общественного транспорта. Автобусы будут ходить по расписанию выходных дней. Это значит, что на маршрутах сократят количество машин. Интервал между автобусами увеличится примерно в два раза. Чтобы не стоять долго на остановках, местным жителям предлагают следить за автобусами на портале «Центр интеллектуальной транспортной системы».



Выходные дни в стране объявлены из-за коронавируса. По мнению президента, это поможет остановить распространение инфекции. На данный момент в Ростовской области под наблюдением врачей находятся 3 303 человека.