Ростов теряет знаковые рестораны из-за налогов и изменения потребительского поведения

Фото: Donday

Ростов-на-Дону столкнулся с массовым закрытием ресторанов. Последние известия о закрытии легендарного ресторана "Беллуччи", популярной кофейни "Setter's" и других заведений стали настоящим потрясением для гастрономического сообщества города.Культовая кофейня "Setter's", известная своими двумя филиалами, прекратила свое существование, несмотря на негативную реакцию сотен ростовчан. Ресторатор Владимир Бектемиров, приобретший заведение, объяснил закрытие убыточностью проекта, вызванной падением выручки и количества чеков более чем на 30% в прошлом году. На месте "Setter's" планируется открытие новой кофейни с другой концепцией.Сложная ситуация коснулась даже премиум-сегмента. После 15 лет успешной работы закрылся ресторан итальянской кухни "Беллуччи", который пользовался популярностью у бизнес-элиты и местных властей. Заведение входило в ГК "Хорошие рестораны", чей владелец, Роман Панченко, был признан банкротом в 2023 году.Судьба французского ресторана "Le Cornet", известного своей инсталляцией Эйфелевой башни, остается под вопросом. Объявление о продаже ресторана за 6 миллионов рублей было снято, и информации о новом владельце пока нет. Заведение планирует работать до 8 февраля, предлагая блюда со скидками.Владельцы заведений называют основные причины кризиса: рост налоговой нагрузки, изменение потребительского поведения и увеличение операционных расходов. В 2025 году индивидуальные предприниматели на патентной системе налогообложения столкнулись со значительным снижением лимита годового дохода, что вынудило их перейти на более дорогостоящие системы налогообложения. Кроме того, ростовчане стали реже посещать рестораны, предпочитая доставку еды или покупку готовых блюд в супермаркетах. Цены на аренду, продукты и зарплаты персонала продолжают расти, оказывая дополнительное давление на бизнес.В 2025 году в Ростове-на-Дону закрылось около 180 ресторанов, включая "Городскую дачу", "Тепло", Bar Italia, Luigi и "Матадор". Эксперты прогнозируют продолжение этой негативной тенденции в первом квартале 2026 года, ожидая закрытие еще 10-15% заведений. Это серьезный удар по гастрономической культуре города и требует принятия срочных мер для поддержки отрасли.