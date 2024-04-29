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В день футбольного матча в Ростове изменится расписание транспорта

В день футбольного матча в Ростове изменится расписание транспорта
Футбольный клуб «Ростов» встретится на поле вечером 29 апреля с «Оренбургом». Чтобы болельщикам было проще добираться к стадиону и домой, расписание общественного транспорта с 19:00 до 22:30 изменили.

Помимо автобусов №№ 8, 49, 65А и 75, которые доезжают до остановки «Аллея „Ростов Арена“», дополнительно продлят маршруты №№ 1, 1А, 35, 42, 58, 78 и 83. На них тоже можно будет приехать к «Мегамагу».

Дополнительно запустят автобусы № 39 по укороченной схеме, от Центрального рынка до «Аллеи „Ростов Арены“» вместо баз отдыха на Левом берегу.
Фото: DonDay.ru.
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