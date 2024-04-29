В день футбольного матча в Ростове изменится расписание транспорта

Фото: DonDay.ru.

Футбольный клуб «Ростов» встретится на поле вечером 29 апреля с «Оренбургом». Чтобы болельщикам было проще добираться к стадиону и домой, расписание общественного транспорта с 19:00 до 22:30 изменили.Помимо автобусов №№ 8, 49, 65А и 75, которые доезжают до остановки «Аллея „Ростов Арена“», дополнительно продлят маршруты №№ 1, 1А, 35, 42, 58, 78 и 83. На них тоже можно будет приехать к «Мегамагу».Дополнительно запустят автобусы № 39 по укороченной схеме, от Центрального рынка до «Аллеи „Ростов Арены“» вместо баз отдыха на Левом берегу.