Для болельщиков «Ростова» в день матча выделят дополнительно 30 автобусов

Для болельщиков ФК «Ростов» в день матча с грозненским «Ахматом» 18 октября выделят 30 дополнительных автобусов, сообщает администрация донской столицы.Напомним, встреча 11-го тура РПЛ состоится между «Ростовом» и «Ахматом» на домашнем стадионе «Ростов Арена» 18 октября в 19:00. В период ограничительных мер трибуны будут заполнены только на 30%.Чтобы не создавать благоприятную среду для распространения новой коронавирусной инфекции, с 21:30 в районе Центрального рынка, площади Советов и у аллеи «Ростов Арены» болельщиков будут ждать дополнительные автобусы, на которых они смогут добраться домой без столпотворений. Также на маршруте № 39 дополнительный автобус будет курсировать с 17:30 до 22:00. Его конечная остановка – «Городской пляж».