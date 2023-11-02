В день матча ФК «Ростов» с «Уралом» продлят работу общественного транспорта

Фото: Rostov.ru

Работу общественного транспорта продлят в день матча «Ростов» - «Урал». Информацию об изменении организации схемы движения сообщили в администрации донской столицы.Матч с командой из Екатеринбурга состоится 2 ноября в 20:35. Для удобства болельщиков с 18:00 до 23:00 запустят дополнительный автобус № 39 по укороченной схеме движения. Курсировать общественный транспорт будет до остановки «Городской пляж».Добавим, что неподалеку также находятся остановки «Аллея "Ростов Арена"», где ходят автобусы №№ 8, 49, 65а и троллейбус № 7, также курсирует автобус № 75 до гребного канала. Местные жители смогут воспользоваться альтернативными маршрутами.