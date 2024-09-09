В День добрых дел губернатор Ростовской области поприветствовал волонтеров #МЫВМЕСТЕ

Фото: Правительство Ростовской области

В Ростовской области 6 сентября прошел День добрых дел. Губернатор Василий Голубев посетил церемонию закрытия окружного форума добровольцев «Мы вместе», который проходил с 4 по 6 сентября в Ростове-на-Дону.Василий Голубев пообщался с ребятами и посетил площадки Дня добрых дел. На каждой из них обсуждались различные направления добровольчества: экология, патриотизм, инклюзивность, здравоохранение и культура.- Когда бываешь среди тех, кто стремится помогать людям, всегда заряжаешься энергией. Это люди с добрым сердцем, они отдают частицу себя другим и тем самым внушают оптимизм, дарят комфорт людям, которым помогают. Те, кто делает добрые дела, получают удовлетворение, потому что дарить тепло, одаривать вниманием очень приятно. Думаю, что и после Года добрых дел мы не остановимся. Есть такая поговорка, которая касается очень многих регионов, по территории которых течет наша главная река – «Быть добру на Дону!». Спасибо за ваши добрые сердца! С Днем добрых дел!», - обратился глава региона к участникам форума.На форуме собрались 400 участников: представители региональных ресурсных центров и «Добро.Центров», всероссийских добровольческих организаций, а также участники международной премии #МЫВМЕСТЕ. Кроме того, на форуме присутствовали гости из стран Содружества Независимых Государств.Ростовская область продолжает оставаться одним из ведущих регионов в сфере волонтерства в России. В 2023 году этот регион стал лучшим в стране по развитию добровольчества.За первое полугодие более 175 тысяч человек присоединились к добрым делам. Тысячи добровольцев из 55 муниципальных штабов помогают семьям участников специальной военной операции в рамках общероссийской акции #МЫВМЕСТЕ.Инфраструктура волонтерства активно развивается. В регионе создан 41 муниципальный центр добровольчества и 24 «Добро.центра». Координацией этой работы занимается региональный ресурсный центр «Донволонтер», который способствует развитию волонтёрского движения в области.Напомним, за каждое доброе дело участники «Эстафеты добрых дел» получают игровые баллы — «Ростики». С 6 сентября открыт банк призов эстафеты, и каждый участник может обменять накопленные баллы на ценные подарки.Для этого нужно зайти на портал https://добронадону.рф, выбрать вкладку «Призы ГДД», затем выбрать подарок из специальной витрины и оставить заявку на его получение.