В Ростове стартовал окружной форум добровольцев #МЫВМЕСТЕ

Фото: Правительство РО

С 4 сентября в Ростове-на-Дону проходит третий окружной форум добровольцев #МЫВМЕСТЕ. В нем принимают участие представители Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. На мероприятии собрались 250 организаторов и руководителей проектов в области волонтерства из 18 регионов России, включая новые территории, а также из четырех стран СНГ. Главной темой программы форума стало развитие Всероссийского студенческого корпуса спасателей и добровольческих инициатив в сфере ЧС.В первый день форума участники совершили добрые дела в рамках полезной и культурной программы. Они помогли команде проекта регионального отделения Банка еды «Русь» под названием «Народный обед для села». Команда собирала более 100 продуктовых наборов для нуждающихся семей. Также гости узнали о донских лошадях дончаках, которые находятся под угрозой исчезновения, и помогли обустроить пастбища для них. Кроме того, добровольцы посетили проект участника Международной премии #МЫВМЕСТЕ — Южный парк птиц «Малинки» и побывали в Народном военно-историческом музее Великой Отечественной войны «Самбекские высоты».После того как участники совершили добрые дела, они отправились на торжественное открытие форума, которое состоялось в выставочном центре «Арена-Экспо». С приветственной речью к участникам обратился заместитель губернатора Ростовской области Артем Хохлов.- Я очень рад вас приветствовать здесь, на донской земле, на нашем форуме Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. У нас есть еще представители СНГ – это наследие Всемирного фестиваля молодежи, который в этом году прошел в городе Сочи, – отметил заместитель губернатора Ростовской области.Артем Хохлов отметил, что в 2023 году донские волонтеры стали лучшими в России. В 2024 году губернатор объявил этот год Годом добрых дел. А в 2017 году был подписан указ о ежегодном проведении 6 сентября Дня добрых дел. Более 327 тысяч жителей области занимаются добровольческой деятельностью.С 5 сентября стартовала образовательная программа для участников. В ее рамках продолжится разработка стандарта добровольческой деятельности в сфере сохранения исторической памяти и помощи ветеранам.Эксперты поделятся знаниями о волонтерстве в чрезвычайных ситуациях, опыте школьных спасательных отрядов, методах подготовки добровольцев и работе Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Участники также смогут представить успешные практики корпоративного добровольчества и инициативы Международной премии #МЫВМЕСТЕ.Кроме того, в рамках Года волонтерства в странах СНГ состоится встреча с гостями из-за рубежа, которые впервые выступят в качестве спикеров на форумах.В этом году на форуме #МЫВМЕСТЕ собрались те, кто отвечает за развитие добровольчества в регионах – представители комитетов по делам молодёжи. Кроме того, на форуме присутствуют участники Международной премии #МЫВМЕСТЕ, а также сотрудники крупных общероссийских организаций и корпоративные волонтеры.Организаторами мероприятия являются «Росмолодёжь. Добро», ассоциация «Добро.рф» и Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. Мероприятие проводится при поддержке правительства Ростовской области и Южного федерального университета.