Василий Голубев запустил эстафету добрых дел в Ростовской области

Фото: Официальный портал Правительства Ростовской области

В рамках Года добрых дел 10 марта в Новочеркасске запустили «Счетчик добрых дел». Участие в торжественном запуске эстафеты приняли губернатор Ростовской области Василий Голубев, жители региона, волонтеры, молодежь.Донские жители теперь могут рассказать о совершенных ими добрых делах на специальной платформе в интернете. Например, об участии в субботнике, благотворительном мероприятии или помощи в проведении различных акций.Граждан, которые совершат наибольшее количество добрых дел, поощрят. Победители будут названы на региональном фестивале «Доброфест», который пройдет в конце года.Губернатор сообщил, что в 2023 году в волонтерской деятельности приняли участие более 327 тысяч жителей Дона. Люди оказывали помощь тем, кому трудно, также отдельное внимание уделяли участникам специальной военной операции и членам их семей.- И сегодня важнейшей ценностью остаётся милосердие. Не зря говорят: «Быть добру на Дону!». Рассчитываю, что жители Ростовской области примут в эстафете самое деятельное участие, пополняя общий счётчик добрых дел. Каждый человек, коллективы, предприятия могут принять посильное участие. В конце года обязательно подведем итоги и увидим, кто сделал больше добрых дел, - сказал Василий Голубев.В этот же день также завершилась Пёстрая неделя, предшествующая Широкой Масленице.В преддверии праздника в Новочеркасске на площади Ермака открылись творческие площадки, ярмарки, мастерские, выставки. Глава региона пообщался с участниками мероприятия. Кроме того, он принял участие в одном из мастер-классов по изготовлению сухого душа для ребят, служащих в зоне СВО.По словам губернатора, Масленица - один из самых почитаемых старинных народных праздников, который дошёл до нас через века.- Наши предки, провожая зиму и встречая весну, надеялись на хорошую посевную, хороший урожай. Эта традиция много-много лет идет по донской земле, и сегодня мы ее продолжаем. Очень важное в этом празднике, Масленичной неделе, - общение в семьях, с друзьями. Президент нашей страны объявил 2024-й Годом семьи. На Дону есть традиция, что семья должна быть крепкой, в семье должны быть уважение, почитание старших, любовь к младшим. Эти традиции очень важны, и мы будем их продолжать. В этом сила Донского края, в этом сила нашей великой страны, - подчеркнул Василий Голубев.Глава региона пожелал собравшимся и их семьям добра и счастья. Торжественный запуск эстафеты завершился народными гуляниями.