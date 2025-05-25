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В даче взятки подозревают экс-прокурора Пролетарского района Ростова

В даче взятки подозревают экс-прокурора Пролетарского района Ростова
Бывший прокурор Пролетарского района Ростова Роман Агапов подозревается в даче взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает издание DonDay.

Предполагается, что дело бывшего прокурора связано с инцидентом, произошедшим на Левом берегу Дона в мае 2023 года.

Роман Агапов окончил юридический факультет Ростовского государственного университета в 1999 году. После этого он начал свою профессиональную деятельность в прокуратуре Ростовской области, занимая различные должности, такие как помощник прокурора Ленинского и Кировского районов Ростова, заместитель прокурора Кировского района и старший помощник прокурора Советского района Ростова.

В 2013 году Агапов стал прокурором Веселовского района, а в 2023 году был назначен на должность прокурора Пролетарского района Ростова-на-Дону. Однако в 2024 году он покинул этот пост.
Фото: Donday.
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