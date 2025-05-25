В даче взятки подозревают экс-прокурора Пролетарского района Ростова

Фото: Donday.

Бывший прокурор Пролетарского района Ростова Роман Агапов подозревается в даче взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает издание DonDay.Предполагается, что дело бывшего прокурора связано с инцидентом, произошедшим на Левом берегу Дона в мае 2023 года.Роман Агапов окончил юридический факультет Ростовского государственного университета в 1999 году. После этого он начал свою профессиональную деятельность в прокуратуре Ростовской области, занимая различные должности, такие как помощник прокурора Ленинского и Кировского районов Ростова, заместитель прокурора Кировского района и старший помощник прокурора Советского района Ростова.В 2013 году Агапов стал прокурором Веселовского района, а в 2023 году был назначен на должность прокурора Пролетарского района Ростова-на-Дону. Однако в 2024 году он покинул этот пост.