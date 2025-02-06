Прокурор Ростова-на-Дону Олег Фрикель покидает свой пост
Прокурор Ростова-на-Дону Олег Фрикель покидает свой пост. Он проработал на этой должности менее четырех лет. Дата его увольнения пока не уточнена, однако фактически Олег Фрикель еще продолжает выполнять свои обязанности.
Олег Фрикель появился на свет в Целинограде, который в то время был столицей Казахстана. После окончания школы он начал профессиональную деятельность гипсолитейщиком на керамическом заводе. После службы в армии несколько лет работал милиционером в патрульно-постовой службе, затем стал дежурным в медвытрезвителе. Он поступил на юридический факультет Карагандинского государственного университета.
Свой путь в прокуратуре он начал в 1993 году, долгое время трудился в прокуратуре Белово. В 2009 году стал заместителем прокурора Ленинского района Томска, а с 2011 по 2016 годы занимал пост прокурора этого района. В декабре 2016 года его назначили прокурором Советского района Томска.
В мае 2021 года Олег Фрикель занял пост прокурора Ростова-на-Дону.
По информации портала Donday, его увольнение связано с переходом на новую работу в другом российском регионе.