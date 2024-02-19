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В Цимлянском водохранилище заметили «ледяных ежиков» и торосы

В Цимлянском водохранилище заметили «ледяных ежиков» и торосы
На Цимлянском водохранилище появились «ледяных ежиков» и торосы. Кадры необычного природного явления в редакцию DonDay 18 февраля прислал Сергей Гибков.

Дончан этой зимой по-настоящему удивляет водоем. Поверхность водохранилища покрывали «морозные цветы», а сам берег устилали ледяные шары. Позднее на водоеме появилась рыхлая шуга. Теперь здесь образовались «ледяные ежики», а берег покрыли торосы.

Удивительные кадры завораживают. Причудливые ледяные ежики поразили жителей Дона своей необычной формой. Обломки торосов переливаются красивой бирюзой.

Торосы - это нагромождения льда. Их выбрасывает на берег из-за давления и сжатия льда.
Фото: DonDay
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