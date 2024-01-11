На водоемах Ростовской области появились «морозные цветы»

Фото: Это Ростов

В Ростовской области на водоемах появились «морозные цветы». Кадры необычного природного явления опубликовали местные жители в соцсетях 11 января.Очевидцами настоящей зимней сказки стали жители региона. На снимках видно, что «инеевые цветы» буквально усыпали замерзшие от минусовой температуры водоемы. Вероятно, ледяные лепестки образовались из-за пара.В комментариях пользователей удивило природное явление. Жители донского региона уже давно не наблюдали снега и низких температур на шкале термометров.Добавим, что «морозные цветы» - это кристаллы, которые появляются поверх льда при переходе водяного пара в твердое состояние. Однако «морозные цветы» возникают только на поверхности тонкого молодого льда. Когда лед становится толще, «цветы» исчезают.Напомним, накануне на донскую столицу обрушилась сильная метель. МЧС объявило штормовое предупреждение до 12 января.