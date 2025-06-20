В Ростовской области 10 специалистов предприятий выбраны «Лучшими инженерами Дона»

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Почетного звания «Лучший инженер Дона» удостоены 10 специалистов предприятий и организаций Ростовской области. В их числе - технологи, конструкторы, работники сборочных производств, специалисты опытно-конструкторских бюро. Такое решение приняли на заседании комиссии в Министерстве промышленности и энергетики Ростовской области 19 июня.Как подчеркнула депутат донского парламента, заместитель председателя Ростовского отделения Союза машиностроителей России Лидия Новосельцева, донские инженеры внесли значительный вклад в развитие экономики региона.В Ростовской области активно популяризируют инженерные профессии среди молодого поколения. Согласно задаче президента РФ важно обеспечить технологическое лидерство страны.Один из ключевых инструментов для развития инженерного мышления — Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда». В регионе ее координирует Ростовское отделение Союза машиностроителей России. Муниципалитеты проводят большую работу, чтобы заинтересовать школьников в интеллектуальных соревнованиях. Благодаря олимпиаде у ребят появляется интерес к инженерному творчеству.- В 2023–2024 учебном году в олимпиаде приняли участие около 146 тысяч школьников из Ростовской области. В этом году — 167 852 человека, на 21 тысячу больше, чем в прошлом году. Это лучший результат в стране, - поделилась Лидия Новосельцева.Звание «Лучший инженер Дона» учредили еще в 2011 году. Это сделано для поощрения специалистов, которые внесли значительный вклад в социально-экономическое развитие региона. Им вручают нагрудный знак и диплом, подписанный губернатором Ростовской области. Номинанты также получают денежную премию.