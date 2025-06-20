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В пожаре погибли двое мужчин в Ростовской области

В пожаре погибли двое мужчин в Ростовской области
В Ростовской области ночью в хуторе Персиановском произошел пожар. В результате ЧП погибли два человека. Огонь вспыхнул около 2:00 в деревянном строении СНТ «Курень».

Жители почувствовали запах гари и, выглянув в окно, увидели сильное пламя. Они сразу же вызвали пожарных.

Прибывшие спасатели потушили огонь на площади 18 квадратных метров. Внутри здания они обнаружили тела двух мужчин, личности которых и причины их смерти выясняются.

По данным ГУ МЧС по региону, пожар удалось ликвидировать только через три часа.
Фото: ГУ МЧС по РО
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