В пожаре погибли двое мужчин в Ростовской области

Фото: ГУ МЧС по РО

В Ростовской области ночью в хуторе Персиановском произошел пожар. В результате ЧП погибли два человека. Огонь вспыхнул около 2:00 в деревянном строении СНТ «Курень».Жители почувствовали запах гари и, выглянув в окно, увидели сильное пламя. Они сразу же вызвали пожарных.Прибывшие спасатели потушили огонь на площади 18 квадратных метров. Внутри здания они обнаружили тела двух мужчин, личности которых и причины их смерти выясняются.По данным ГУ МЧС по региону, пожар удалось ликвидировать только через три часа.