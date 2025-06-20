В Ростове во время жуткого урагана свалились 13 деревьев

Фото: администрация города

В Ростове из-за сильного ветра рухнули 13 деревьев. Об этом сообщили в городской администрации.Днем 19 июня в городе разыгрался сильный ветер, порывы которого достигали 23 метров в секунду.Больше всего деревьев упало в Железнодорожном (четыре), Кировском (три) районах, а также в Ленинском, Пролетарском и Ворошиловском районах (по два дерева).В тот же день на Пушкинской аллее пострадала девушка. На нее рухнул сухой ствол дерева, в результате чего она получила перелом ноги и была госпитализирована.