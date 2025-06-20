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В Ростове во время жуткого урагана свалились 13 деревьев

В Ростове во время жуткого урагана свалились 13 деревьев
В Ростове из-за сильного ветра рухнули 13 деревьев. Об этом сообщили в городской администрации.

Днем 19 июня в городе разыгрался сильный ветер, порывы которого достигали 23 метров в секунду.

Больше всего деревьев упало в Железнодорожном (четыре), Кировском (три) районах, а также в Ленинском, Пролетарском и Ворошиловском районах (по два дерева).

В тот же день на Пушкинской аллее пострадала девушка. На нее рухнул сухой ствол дерева, в результате чего она получила перелом ноги и была госпитализирована.
Фото: администрация города
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