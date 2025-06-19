В Ростовской области реализуют проект КРТ с жилой застройкам и объектами социнфраструктуры

Фото: Правительство Ростовской области

На площадке ПМЭФ-2025 заключено соглашение о реализации в Аксайском районе проекта комплексного развития территории. Проект был рассмотрен ранее на градостроительном совете Ростовской области. Соглашение было подписано главой донского региона Юрием Слюсарем и генеральный директором «СКК» Александром Мелишевым.Согласно документам, рядом с торгово-развлекательным комплексом «Мега» в Аксайском районе планируют построить современный жилой комплекс площадью более 500 тысяч квадратных метров до конца 2032 года. Также там будут возведены объекты социальной инфраструктуры: два детских сада, рассчитанных на 385 мест каждый, школа на 1810 мест, станция скорой помощи и пожарное депо.Юрий Слюсарь подчеркнул, что застройка будет полностью соответствовать принципам современной градостроительным политики Ростовской области. Инвестор намерен вложить в этот проект около 61 миллиарда рублей.- Проект масштабный и знаковый. Он открывает новую страницу нашей региональной градостроительной политики. На Дону мы будем строить не только жилье, а создавать полноценную среду для жизни людей – строить не просто квадратные метры, а вместе с ними детские сады, поликлиники, школы, благоустраивать дворы и улицы, – сказал глава региона.