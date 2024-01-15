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В Ростовской области на Цимлянском водохранилище образовались ледяные шары. Кадрами необычного природного явления поделились местные жители в социальных сетях.На поверхности водоема появились ледяные шары. Горожане впервые видят такое явление. Они предполагают, что ветер скатал ледяную шугу в шары.- Водяная икра, - пишут в соцсетях.Ледяные шары – это редкий природный феномен, который связан с особыми условиями замерзания морской, реже – озёрной воды в период ледостава. Такое явление можно наблюдать в ветреную погоду при переохлаждённом воздухе, когда кусочки морского льда перекатываются в зоне прибоя и приобретают форму шара.Напомним, ранее жители Ростовской области на Цимлянском водохранилище могли видеть «морозные цветы». Они выглядят как кристаллы, которые образуются поверх льда при переходе водяного пара в твердое состояние.