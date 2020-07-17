В центре занятости населения по Советскому району в Ростове у двоих сотрудников выявили коронавирус

В Ростове-на-Дону у двоих сотрудников центра занятости населения по Советскому району выявлен коронавирус. Об этом сообщили в региональном пресс-центре по информированию населения о ситуации по новой коронавирусной инфекции.Так, о подтвержденных случаях заражения COVID-19 стало известно в учреждении 17 июля. Центр закрыли на карантин, а работники отправлены на обязательную самоизоляцию.В пресс-центре добавили, что коронавирус был зафиксирован у двоих сотрудников в возрасте старше 65 лет. В этот день были проведены санитарно-противоэпидемические мероприятия, а также дезинфекция всех помещений. Все полномочия по выполнению функций центра были переданы в отдел по Октябрьскому району.