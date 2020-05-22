Врач БСМП Ростова заразился коронавирусом

У сотрудника медицинского учреждения в Ростове-на-Дону выявили коронавирус. Об этом сообщили в региональном пресс-центре по информированию населения о ситуации по новой коронавирусной инфекции.COVID-19 подтвердили у врача городской больницы скорой медицинской помощи. Уже определён круг контактных лиц. Все они обследуются и тестируются на коронавирусную инфекцию.В Ростовской области это уже далеко не первый случаев заболевания COVID-19 среди медиков. Несмотря на все средства защиты, возможность заражения не исключена полностью. Случается, что в больницу приходит пациент, не знающий о своей болезни, и передаёт инфекцию окружающим.