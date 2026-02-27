Ростовский «Торговый дом Яблоковых» сдает третий этаж за 400 тысяч рублей в месяц

Фото: Соцсети

Уникальное предложение появилось на рынке недвижимости Ростова-на-Дону: помещения в историческом здании на Большой Садовой, 64, известном как «Торговый дом Яблоковых», выставлены на аренду по цене 400 тысяч рублей в месяц. Объявление о сдаче в конце февраля появилось на одном из популярных сайтов.Речь идет обо всем третьем этаже исторического особняка, который предлагает арендаторам открытое пространство с возможностью планировки под любые нужды. В объявлении указано, что на этаже установлен новый лифт, проведена вентиляция, а также имеется собственный санузел.Здание, построенное в дореволюционное время по проекту архитектора Е. М. Гулина, является памятником архитектуры с элементами эклектики и модерна. Оно принадлежало известному ростовскому купцу С. К. Яблокову.История здания богата событиями. В дореволюционный период на первом этаже располагались торговые организации, такие как Акционерное общество жирардовских мануфактур и Товарищество мануфактуры Эмиля Цинделя. В подвале находился ренковский погреб «Фортуна», где устраивались выступления кабаре и театральных коллективов.В 1904 году на втором этаже дома Яблоковых открылся один из первых электробиографов (предшественников кинотеатров) на Юге России — кинотеатр «Художественный».После национализации в 1924 году, первый этаж здания занимали магазины Военторга и Роспромторга. Кинотеатр «Художественный» прекратил свою работу в 1990-х годах.